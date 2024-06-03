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【TRADITIONAL WEATHERWEAR】キルティングジャケット
商品番号 Q10495215160
商品名

【TRADITIONAL WEATHERWEAR】キルティングジャケット
ブランド名 トラディショナルウェザーウェア
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用機会が少ないため出品致します。カラー：ベージュ/マスタードサイズ：36（M）フード：取り外し可着用：2回購入時期：約5年程前購入場所：Demi-LuxeBEAMS※自宅保管のUSEDとなりますのでご理解がある方のみお願い致します。神経質な方はご購入をお控え下さい。
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