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超美品　マザーハウス　トートバッグ　ハンドバッグ　赤茶
商品番号 G34124417598
商品名

超美品　マザーハウス　トートバッグ　ハンドバッグ　赤茶
ブランド名 マザーハウス
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マザーハウスサイズ35×23×11cm素人採寸のため目安にしてください。カラー赤茶1度車移動で使用しただけで、自宅保管のため、状態はとても良いです。中古品扱いですので完璧をお求めの方は新品をご検討ください。コメント中であっても購入された方が優先となりますのでご了承ください。
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