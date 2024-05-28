超美品　マザーハウス　トートバッグ　ハンドバッグ　赤茶

マザーハウスサイズ35×23×11cm素人採寸のため目安にしてください。カラー赤茶1度車移動で使用しただけで、自宅保管のため、状態はとても良いです。中古品扱いですので完璧をお求めの方は新品をご検討ください。コメント中であっても購入された方が優先となりますのでご了承ください。



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