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ロペピクニック　スキッパーカットトップス
商品番号 L74772856711
商品名

ロペピクニック　スキッパーカットトップス
ブランド名 ロペピクニック
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも洋服、靴、雑貨まで幅広く出品してます是非チェックしてみて下さい♪(^^)♪商品一覧はこちら▷#他の商品を見る洋服はこちら▷#まとめファッション一覧⭐︎——商品詳細——⭐︎◾️概要裏地：なし透け感：ややあり伸縮性：あり生地感・厚さ：薄手◾️購入場所　ロペピクニック◾️サイズ　38※Mサイズ相当◾️実寸身幅　57.5cm着丈　62cm◾️素材　綿100%◾️色　ベージュ◾️状態　新品未使用です⚠︎ご購入前にプロフィールのご一読をお願いいたします。
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