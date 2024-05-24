ロペピクニック　スキッパーカットトップス

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商品詳細
他にも洋服、靴、雑貨まで幅広く出品してます是非チェックしてみて下さい♪(^^)♪商品一覧はこちら▷#他の商品を見る洋服はこちら▷#まとめファッション一覧⭐︎——商品詳細——⭐︎◾️概要裏地：なし透け感：ややあり伸縮性：あり生地感・厚さ：薄手◾️購入場所 ロペピクニック◾️サイズ 38※Mサイズ相当◾️実寸身幅 57.5cm着丈 62cm◾️素材 綿100%◾️色 ベージュ◾️状態 新品未使用です⚠︎ご購入前にプロフィールのご一読をお願いいたします。
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