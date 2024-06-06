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お値下げ！6 (ROKU) WAFFLE TANK TOP 美品
商品番号 B91231291369
商品名

お値下げ！6 (ROKU) WAFFLE TANK TOP 美品
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。お値下げいたしました。ご検討中の方是非この機会にいかがでしょうか？6(ROKU)BEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSWAFFLETANKTOPワッフルタンクトップ6ロクビューティーアンドユースのワッフルタンクトップです。配色が新鮮なワッフル素材を使用したタンクトップ。コットン混の素材で、シーズンレスでお召しになれます。首元はスクエアカットで、ヘルシーなフェミニニティを演出。カジュアルなスタイルも、艶感をプラスする一着です。◾️カラー　グリーン◾️サイズ　フリーサイズ◾️品番8617-241-0307◾️商品状態2回着用◾️平置き実寸身幅38cm総丈39.5cm◾️定価¥9,900税込着用感も少なくとても綺麗なお品物です。ホームクリーニング後クロゼットに保管しておりました。人気商品でしたのでお探しの方もいらっしゃるかと思います。まだまだ暑い日が続きますので着用する機会も多いかと思いますのでいかがでしょうか？あくまでも中古品ということをご理解いただきご検討いただけたら幸いです。また返品交換等はお受けいたしかねますのでご了承ください。
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