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MAXTONE トランペット‼️
商品番号 F49877673351
商品名

MAXTONE トランペット‼️
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,861 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー：　MAXTONE型番：不明調子：B♭【商品状態】音出し確認済み問題なしです。管1番間だけ抜けません。あと抜けました。ピストン状態いいです。多少のキズサビありますが比較的綺麗です。届いてすぐ演奏可能です。【付属品】本体ケースマウスピース\u2028画像の通りになります！質問コメントで宜しくお願い致します！\u2028中古楽器であることをご理解の上、状態を細かく気になさる方お控え下さい。\u2028中古楽器ですので、保証できませんご理解お願い致します！
http://narcologia.ru/goods/revamp313022.html
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http://narcologia.ru/goods/assessor848503.html

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