【美品】SAXWORKS　メタル　マウスピース　アルトサックス　D8　レア

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SAXWORKSのアルトサックス用メタルマウスピースです。今回機材整理の為、出品させて頂きます。なかなかお目にかかれない大変貴重な逸品です。メタル D8(オープニング：2.16mm) リフェイス無しのオリジナル本体外箱リガチャー：ロブナーライトL-3ML純正のリガチャーは元々付属していない仕様です。デュコフよりひと回り大きくデュコフ用のリガチャーが流用出来ない為、今回小生が合わせて使用していた物をおまけでお付けします。※中古品かつ自宅保管となりますので、神経質な方や完璧な物をお求めの方はご遠慮ください。※値下げ交渉不可で、現在の価格で宜しければ画像にて状態確認の上、ご購入下さい。【商品説明】1990年代半ばに一世を風靡したマウスピース「SAXWORKS」。今回リリースされたニューモデルはデザインも一新。オリジナルのサックスワークスに比べて厚めのボディで、よりファットで密度のある音色を実現し、高音の艶めかしさはそのままに中低音域の音の太さが格段にアップ。スムースジャズやフュージョンなどの、明るく現代的なサウンドが必要なスタイルのジャンルに最適。特別なSilverite複合素材で作られており、耐久性にも優れています。オープニング：D8のみリガチャー・キャップなし※製造上の都合により、素材のムラや傷等がある場合がございます。マウスピースの性能に影響を及ぼすものではございません。その他、使用可能なリガチャー・WoodStone/リガチャー/アルトサックス用/WoodStoneAM-1用・WoodStone/リガチャー/AMIME/アルトサックス用/WoodStoneAM-1用・GF/リガチャー/アルトサックス用/MAXIMA/09Mサイズ・FrancoisLouis/リガチャー/アルトサックス用/Ultimate/Sサイズ【紹介、試奏動画】https://saxophoneworld.com/reviews/saxworks-d8以上、宜しくお願いいたします。【告知】★他にもギター、サックス関連出品中！#bifidohm音楽検索用サックスワークス デイヴィッド・サンボーン キャンディ・ダルファー デュコフアルトサックスレベル...初心者・中級者・上級者