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ポーター　PORTER ミニショルダーバッグ　　クロスボディ　軽量バッグ
商品番号 N12315853570
商品名

ポーター　PORTER ミニショルダーバッグ　　クロスボディ　軽量バッグ
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❀匿名配送で送らせて頂きます❀他にもバッグ類出品しておりますので、宜しかったらご覧下さい。#Bell_Dannaバッグ#Bell_DannaPORTERTANKER【ブランド】PORTERポーター【サイズ】横:20　縦:11　マチ:4　（誤差ご了承ください）【状態】少し　角スレがございますが　全体的に綺麗なお品物です。【その他】コンパクトなサイズのバッグです。荷物の少な目の方に良いサイズです。【お願い】購入後のトラブル回避のため、お問い合わせ、ご質問は、購入前に必ずお願い致します。プロフに、返品や発送の際の諸々のお願い事を記載してございますので、読んで頂いた方が安心してお取引できると思います。それでは、どうぞよろしくお願いいたします！軽量美品通勤通学使いやすいサブバッグコンパクトサイズ荷物少なめ
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