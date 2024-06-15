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コーチ ミア ショルダーバッグ シボ革 ネイビー チャーム
商品番号 P50774713124
商品名

コーチ ミア ショルダーバッグ シボ革 ネイビー チャーム
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,330 円
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商品詳細

◉アイテムCOACHコーチミアレイラダブルファスナーファスナーゴールドショルダーバッグショルダーポーチショルダーウォレットクロスボディポーチワンショルダーポシェットクロスボディ肩がけ斜めがけクロスボディレディースシボ革革レザーお出かけ76645◉サイズ縦：約18cm横：約28cmマチ：約6cmショルダー：112cm約着画はお断りいたします。◉状態少しの使用感ございますが、使用に関して問題ありません。まだまだ長くお使い頂けます。状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。ご不明点がございましたらお気軽にご連絡ください。より良い商品を提供する為に、補修をしているものもございます。ご理解の上ご購入ください。◉カラーネイビー濃紺紺◉素材レザー　革　◉配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。◉付属品タイトルに記載がない限り本体のみとなります。大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。y55100909
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