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【新品未使用】レア エルメス ベアン カードケース ナタ　ゴールド金具
商品番号 G63949438514
商品名

【新品未使用】レア エルメス ベアン カードケース ナタ　ゴールド金具
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 54,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

都内のエルメスブティックで購入しました。大人気のお色マッシュルームのシェーブルとかなりレアなお品です。ベアンミニ財布は店頭入荷が少なく大人気のお財布です。入荷しても店頭に並ぶことはないです。エルメスベアンミニ　カードケース　　●色：マッシュルーム、ゴールド金具●サイズW10.5cm×H7cm×D2cm●材質：シェーブル●付属品：箱・リボン・ショップカード・フェルト●新品・未使用※すり替え防止の為、返品・交換は致しません。　ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/recuperation13521.html
http://narcologia.ru/goods/moisture794369.html
http://narcologia.ru/goods/peroration462715.html

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