【⠀最終値下げ】2wayフリルドッキングニットトップス LillyBrown

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F:着丈:51cm,バスト:64cm,肩幅:37cm,前下がり:14cm,ウエスト:56cm※備考：[衿フリル]総丈15～17cm1度着用しました。状態は良いですが、素人保管に理解のある方のみご購入をお願いします。即購入可定価（税込）：13,970円