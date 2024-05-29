Courreges クレージュ　タンクトップ　ノースリーブ　トップス　赤

【COURREGES/クレージュ】即購入OKです。新品未使用タグ付き試着なしカラー赤サイズSサイズ着丈47㎝身幅29㎝伸縮性あります。BLACKPINKのjennieや流行に敏感なインスタグラマーやインフルエンサーが着用していて人気再熱中のブランドです。大人気の希少品カラーです。並行輸入品は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので、縫製の甘い部分などがある可能性がございます。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します。写真掲載では、光の角度や機種によって色味はわずかに明るくまたは暗くなります。イメージと違うなどの理由で評価を下げるのはおやめください。・サイズ表記につきましては、若干の誤差はお許しください。・素材の特性上、色ムラや擦れ・軽微なキズやシワ・小さな黒点・ファスナーや縫製の歪みなどがある場合がございます。必要以上に神経質になられる方は、ご注文前に今一度ご検討ください。ジェニ着用ブラックピンクBLACKPINK



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