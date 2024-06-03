プロズヴェール ボトムフリルノースリーブブラウス 完売 大人女子 爽やか夏コーデ

お目に留めて頂き有難うございます日数経ちましたら削除や再出品しておりますのでご了承ください5940即購入不可能です❌春に購入後未開封のまま保存してました。完売品です。説明とサイズは画像9.10をご確認下さいませ。どなたか気に入ってくださる方、宜しくお願い致しますm(__)m※ コンパクトに発送させて頂きますゆうゆうメルカリ便かららくらくメルカリ便に変更させて頂く場合ございます新品ですが自宅保管のため、神経質な方や細かな事が気になる方、完璧をお求めの方は、お控えください。宜しくお願い致しますm(__)m#プロズヴェール#完売#ボトムフリル#ノースリーブ#ブラウス#夏#爽やか#素敵#大人女子#上品#Frene#フラーネ#プロズベール#proseverseカラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···無地



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