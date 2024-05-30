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アップルハウス　フルール　ド　ポムのブラウス
商品番号 X75164560223
商品名

アップルハウス　フルール　ド　ポムのブラウス
ブランド名 アップルハウス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アップルハウスの中でもワンランク上の麻ブランドフルール　ド　ポムのブラウスです。前見頃両脇と　後見頃に異素材が使われ　デザイン性があります。スカートやワイドパンツと好相性です。袖口は折り返しができます。色···ブラウン柄・デザイン···無地/ワンポイント綿　48%麻　52%着丈　前　52㌢後　62㌢身幅　57㌢数年前に購入数回着用◆麻生地特有のスジ　色ムラ　ぽこぽことした毛玉のよう　　なものあります。　　　　(写真6.7.8.9枚目)右腕に糸が出ている箇所　首周りが白っぽく退色しています。自宅保管　着用商品です。上記以外　大きな傷や汚れは見当たりませんが　見落としがあるかもしれません。小さく畳んで発送致します。ご理解いただける方のご購入よろしくお願い致します。
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