アップルハウス　フルール　ド　ポムのブラウス

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アップルハウスの中でもワンランク上の麻ブランドフルール ド ポムのブラウスです。前見頃両脇と 後見頃に異素材が使われ デザイン性があります。スカートやワイドパンツと好相性です。袖口は折り返しができます。色···ブラウン柄・デザイン···無地/ワンポイント綿 48%麻 52%着丈 前 52㌢後 62㌢身幅 57㌢数年前に購入数回着用◆麻生地特有のスジ 色ムラ ぽこぽことした毛玉のよう なものあります。 (写真6.7.8.9枚目)右腕に糸が出ている箇所 首周りが白っぽく退色しています。自宅保管 着用商品です。上記以外 大きな傷や汚れは見当たりませんが 見落としがあるかもしれません。小さく畳んで発送致します。ご理解いただける方のご購入よろしくお願い致します。