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エルメス オランナノ バッグチャーム ブルー
商品番号 G50166665580
商品名

エルメス オランナノ バッグチャーム ブルー
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 20,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

入手困難なオランナノチャーム、淡い水色のブルーブリュムです。サイズは7.2×2.3cm、ストラップ16.3cm。新品未使用ですが撮影のため開封しています。細かい事が気になる方は入札をお控え下さい。箱とリボンが付属します。ショップカードを含めて撮影しておりますが、個人情報、担当様とのお付き合いがあるためこちらは同梱できませんのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/conception798157.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce474155.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate429677.html
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