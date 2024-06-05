スティングレイ革 ピンク 長財布 ラウンドファスナー 1枚革 エイ ガルーシャ

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■詳細□内容小銭入れ：1カード入れ：20その他スペース：写真を参照願います。□サイズ20.0x11.0x3.0cm□色ピンク□素材表：スティングレイ革(エイ革)内：牛革・ナイロンカラー...ピンク財布形...長財布素材...本革・色合いにつきましては、撮影時照明環境よるものやご使用されているパソコン・スマホ等の環境により、誤差が生じる場合がございます。ご了承願います。