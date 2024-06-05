★美品★コーチ COACH ショルダーバッグ　ハンドバッグ 2way シグネチャ

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当ページを御覧いただきましてありがとうございます！①まずはプロフィールをご確認いただければ幸いです♪②ブランド品に関しては鑑定済みの完全正規品です。万が一コピー品であった場合は返品・返金承っておりますので安心してご購入ください！◇商品名：コーチの2wayバッグです！◇カラー：ブラウン×シグネチャ◇サイズ： 縦...21cm ハンドルまでの縦の長さ...31cm 横...22cm マチ...8cm ハンドル...10cm ショルダー...103cm※素人採寸です。A4サイズは入りません。◇商品状態：表面に少し擦ったような汚れがあります（画像7枚目）それ以外は特に目立った傷や汚れもなく、まだまだお使いいただけると思います！※あくまでも一度人の手に渡った商品ですので、細かいキズや汚れはご了承ください。以上、質問がございましたらお気軽にお問い合わせください(^^)#コーチ#ショルダー#ハンド#2way#カバン#バッグ#レディース[SG10-3755]