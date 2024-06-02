シャネル　CHANELショルダー　チェーンショルダー　ピンク　ホワイト　白

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商品詳細
シャネルのノベルティバッグです状態やサイズ感など、画像をご覧くださいね。最後の写真にあるように、若干のキズがあります。ノベルティであることをご了承ください。同梱お値引きについて、メルカリのシステムでおまとめ購入できるようになりましたので、これに関しての記載を削除しました。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recommended314190.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney318549.html
http://narcologia.ru/goods/unusable490974.html
シャネル マトラッセ キルティング ボーダー 2way チェーン ロープ ショルダー ハンドバッグ 斜め掛け ピンク ホワイト レッド 白 赤 箱付 CHANEL（新品・未使用品） | フリマアプリ ラクマ
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シャネル CHANEL ショルダーバッグ チェーン ピンク 白 ココマーク クローバー キャンバス レザー ポーチ付き レディース
シャネル マトラッセ ココマーク 雪の結晶 チェーン ショルダーバッグ 斜め掛け ナイロン ピンク ホワイト 白 ゴールド金具 CHANEL（新品・未使用品）
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シャネル CHANEL チェーンショルダー マトラッセ レザー ホワイト 白
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CHANEL シャネル ショルダーバッグ ミニ マトラッセ フラップ チェーンバッグ ピンク ラムスキン シャンパンゴールド金具 A69900 新品未使用
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気分は愛らしいピンク】CHANEL☆バニティケース☆チェーン (CHANEL ...
クラシック スモール ハンドバッグ マトラッセチェーンショルダー ホワイト 白
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