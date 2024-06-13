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美品 LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン 長財布
商品番号 J38218736139
商品名

美品 LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品・未使用】即購入OK☺︎これはすべて真実の実物の写真です小さいバッグを好むので使用機会がなく…未使用の状態です。目立った傷、汚れ、全くありません。【サイズ】19×10.5×2.5cm(素材×高さ×マチ)素材:アンプラントレザー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布【付属品】本体、内袋、箱（写真の通り）※全て検品済みで特に問題ありません。　ご安心ください⑅◡̈*発送時間:24時間以内✨1-2日以内に商品が届きます！⚠️必ずプロフィールをご確認下さい⚠️ご了承いただけましたらご購入お願い致します
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