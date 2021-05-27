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商品詳細
☆ルコックスポルティフ☆半袖☆Lサイズ☆襟，サーモンピンク・服，薄ピンク☆ポリエステル100%☆写真は無加工ですが、光りの加減で実物と異なる場合があります。ご了承ください。★生地が毛玉みたいに出ている箇所とうっすら小さいシミがあります○で囲んであるので写真をご覧ください。じっくり見ないと気にならない程度だと思います。◎洗濯済み◎かわいいデザインでゴルフをされている方におすすめです(ᵔᴥᵔ)まだまだ着られます♫中古に理解があり、写真と説明文を見てご納得された方のみよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral117032.html
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