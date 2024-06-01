米買付 70s～80s チェックプルオーバーシャツ 12 オールド 半袖 春夏 ...

(他サイトでも出品予定ですので、購入前にご連絡いただけると幸いです）sh●41米買付70～80'sチェックプルオーバーシャツ12ヴィンテージ・アメリカ古着●商品名（ブランド）・・・シャツ●商品説明・・・アメリカ買い付け品になります。70～80年代頃のヴィンテージプルオーバーシャツです。袖はロールアップデザインになっています。素材はポリエステル81％コットン19％で、やや薄手で涼しげなシャツです。●状態・・・USEDですが、丁寧に着られていた感じで、着用感もほとんど見られず、USEDのいい風合いで、目立つ汚れやダメージなどはなく、USEDを着られる方でしたら問題なく着ていただける、綺麗な状態だと思います。●表記サイズ・・・12●実寸・・・肩幅・・・39 身幅・・・48.5（脇下5cm程度の所） 丈・・・65 （襟の付け根～裾）（/のあるものは 前/後） 袖丈・・・24（平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。）その他のシャツ・・・#porco_sh★当方出品の（未使用）表記のないものにつきましては、あくまでもヴィンテージ・used品になりますので、年代による経年や、検品はしっかり行っているつもりでも、細かなダメージや汚れの見落としがあるかもしれませんので、used古着だということをご理解いただける方のご購入をよろしくお願いします。 また、撮影時の光の加減やスマホ・PCの画面設定の違いにより写真の色合いが違って見えてしまう可能性があるかもしれませんのであらかじめご了承ください。 上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。#vintage#ヴィンテージ#old#オールド#70年代#80年代#90年代#70's#80's#90's#古着男子#フルダン#古着女子#フルジョ#USA#USA古着#アメリカ#アメリカ古着#シャツ#ブラウス



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