グレースコンチネンタル　カービング　クラッチ×ハンド×ショルダーバッグ

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商品詳細
使用感はありますが、キレイな状態です縦・約20cm横・約30cmマチ・約6cm3wayバッグなので、状況で使い分けできます内外とも、ポケットナシしっかりした本革で、フタはマグネットちょっと磁力が弱いかなと思います個人出品です細かなキズなど、見落としがあるかもしれませんお安く出品しますので、宜しくお願いします素材···牛革(本革)カラー···ブラウン#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#クラッチ#カービング#ブラウン系#花柄#本革
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