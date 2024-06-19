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JUNO-106 Roland クローンチップ搭載
商品番号 L46171463168
商品名

JUNO-106 Roland クローンチップ搭載
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 37,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年3月えちごやミュージックにて購入専門業者による整備品　クローンチップ搭載品複数パラメータで一通り動作確認しましたが、ガリなどは出ませんでした。購入後2-3ヶ月使用しましたが、その後は多忙になり演奏する機会がありませんでしたので、暗所にて保管しておりました。整備品と言えども、年代物ですので、物理的な傷や汚れ、内部サーキットの劣化もございますので、完璧を求められる方は購入をお控えください。
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http://narcologia.ru/goods/recycling857514.html
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