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商品詳細
2021年3月えちごやミュージックにて購入専門業者による整備品 クローンチップ搭載品複数パラメータで一通り動作確認しましたが、ガリなどは出ませんでした。購入後2-3ヶ月使用しましたが、その後は多忙になり演奏する機会がありませんでしたので、暗所にて保管しておりました。整備品と言えども、年代物ですので、物理的な傷や汚れ、内部サーキットの劣化もございますので、完璧を求められる方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/sucrose695740.html
http://narcologia.ru/goods/recycling857514.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect410770.html
JUNO-106 Roland クローンチップ搭載 - 鍵盤楽器
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