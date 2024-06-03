IENA　コットンリップルウエストシェイプワンピース　38 ホワイト

IENA コットンリップルウエストシェイプワンピースイエナ ワンピースホワイトsize 38定価 27500円イエナ店舗にて購入いたしました。２回着用。ホームクリーニング後に自宅保管しておりました。目立つ傷や汚れはないように思いますが見落とし等許せない方はご遠慮くださいませ。



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