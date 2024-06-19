numark mixtrack pro 2　11/1まで値下げ

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商品詳細
11/1まで値下げで14,000円NumarkMIXTRACKPRO2ヌマークミックストラックプロ２○中古品。付属品はUSB接続ケーブルのみ写真１枚目：本体正面写真２枚目：本体裏側写真３枚目：ジョグホイールのシール写真４枚目：本体上部接続部写真５枚目：本体右下接続部写真６枚目：元箱写真７枚目：説明書(紙)○箱は少し剥がれやダメージありますが、本体は目立つ傷も無く状態良好。ジョグホイールのシールは貼った状態。ヘッドホン端子２つ問題なし。各フェーダーもスムーズに動きます。当方はスクラッチはやらないのでスクラッチの動作確認は数十秒のみ。◎Ｘ(Twitter)で下記情報『日付と型番』で検索すると簡単な「ノートパソコンの動作」と「エフェクトテスト」の２つの動画があります2023年10月8日(木)numarkmixtrackpro2※エフェクトは左上が一番音の変化がわかりやすいので、左上のみ音を出しています○パソコンにseratodjliteの無料ソフトをダウンロード→パソコンに付属のUSBケーブル接続でDJプレイできます。型番からネット検索すると日本語の説明書がダウンロードできます。●外部出力の確認、マイク接続の確認は接続機器が無いため行っていません○状態良好で動作も問題なしなのでこのまま使いたいのですが、DJプレイに必要な他機器との接続ができない為、やむなく売却○24時間以内に福岡県内のセブンイレブンで発送手続きを行うか集荷予定。外箱にプチプチを巻いて発送。※値引き交渉はご遠慮ください#NumarkMIXTRACKPRO2ヌマークPCDJDJコントローラー
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