人気✨プラダ バンドバッグ ポコノ 三角ロゴプレート 肩掛け ブラック

閲覧ありがとうございます迅速かつ丁寧な対応を心がけております24時間以内発送こちらの商品は送料無料です☆商品内容☆PRADAプラダトートバッグハンドバッグ肩掛け手提げポコノ三角ロゴプレー金具シルバー刻印白タグヴィンテージビンテージvintageオールドテスートナイロンブラック黒通勤通学【ブランド】⭐︎PRADA（プラダ）【商品】⭐︎バンドバッグ【カラー】⭐︎ブラック（黒）※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現実と色味が異なる場合がありますがご了承ください【サイズ】⭐︎平置き サイズ【横幅】約28cm【高さ】約21cm【マチ】約10cm【持ち手から】約34cm※素人、平置き採寸のため多少の誤差はお許しください【付属品】なし※撮影用の小物は付属しません。⭐︎材質ナイロン●ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会、ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場など※万が一偽物の場合は全額返金致します。☆状態☆使用に伴う若干のよごれ使用感等ございますがヴィンテージ品の中ではまだまだ着用頂けます。画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。※注意事項※あくまで中古品ですのでご理解いただける方にご購入をお願いしております状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いいたしますまたご不明な点などございましたらご購入前にご確認くださいどうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございますご使用になられているモニターや端末により、実際の色と多少異なる場合がございますご購入後のトラブルを避ける為に、不明な点などはご購入前にご確認ください⭐︎注意⭐︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください☆発送方法☆らくらくメルカリ便を予定しております簡易包装にて1～2日程度で発送致します☆即購入大歓迎です‼︎☆☆最後まで閲覧ありがとうございます\u003c(__)\u003e☆管理No:P230808-268



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