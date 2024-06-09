Rebecca Minkoff レザーミニバックパック

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商品詳細
RebeccaMinkoffレベッカミンコフレザーバックパック高さ:約30.0cmマチ:約10cm大きさは画像を見てください。上部ハンドル調節可能なショルダーストラップジッパー開閉式素材◾️レザー色◾️ブルーハワイで購入しましたが、一度も使わなかったので出品します。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。
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