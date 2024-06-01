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極美品/断捨離特価 DIOR BOOK TOTE トートバッグ スモール
商品番号 O95413272618
商品名

極美品/断捨離特価 DIOR BOOK TOTE トートバッグ スモール
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 42,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：26.5x21x14cm(幅x高さx奥行き)携帯電話、ウォレット、カードホルダー、サングラスを収納可能なサイズ国内正規店での購入になります。あまり使わないので綺麗なうちに出品します。5回ほどしか使っていない為とても綺麗です。神経質な方はご遠慮ください。付属品：保存袋、箱、レシート箱、ギャランティカード
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