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限定価格‼️✨mizuiroind 丸襟 ウールワンピース✨
商品番号 H38559760377
商品名

限定価格‼️✨mizuiroind 丸襟 ウールワンピース✨
ブランド名 ミズイロインド
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

身幅72cm総丈98cmサテンの丸襟がポイントになっています(*'ᵕ')☆コクーンシルエット。ネコポスかゆうパケットポストで発送致しますm(__)m
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