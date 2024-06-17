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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカード映画公開記念プレミアムシート2008カードは未使用です外袋は粘着部分が少し汚れています長期間保管していたものですので完璧なものをお求めの方はご遠慮くださいディアルガギラティナジバコイルタテトプスシェイミマンムーピカチュウポッチャマレジギガス9枚セットでの出品ですバラ売り不可防水のみ、レターパックで発送予定です。サイズがギリギリになっているのでプチプチご希望の方は11000円でメルカリ便に変更可能です
http://narcologia.ru/goods/displease183431.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox185139.html
http://narcologia.ru/goods/freezer114998.html
ポケモンカード 映画公開記念2008
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