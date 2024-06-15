DOORS ボリュームスリーブチュニックブラウス

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アーバンリサーチドアーズボリュームスリーブチュニックブラウスカラー：黒素材：綿100%前後2way仕様で、ボタンを開けて羽織でも着用していただけます。数回着用しました。目立った汚れ等ないですが、自宅保管になりますのでご了承ください。