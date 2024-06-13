nitca ニトカ　アルパカ　ウール　モヘヤ　ラグランスリーブ　コート　日本製

nitcaニトカのアウターです。袖や、ファスナーの付き方がおもしろく、凝ったデザインです。とても軽い着心地です。古着屋で購入しました。タグが取れてしまいました…(画像⑤⑥)着用には問題無く、全体的にもきれいな状態で、まだまだ着ていただけると思いますが、神経質な方のご購入はお控えください。サイズF表地 アルパカ30％、毛25％、モヘヤ16％、ポリエステル16％、アクリル13％裏地 ポリエステル100％日本製カラー...グレーichiフラボアネネットパドカレnestRobeyarra



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