美品　シャネル　キャビアスキン

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10/22-29は発送ができませんのでご了承下さい。約20年前にヨーロッパ周遊した際にシャネル路面店にて購入しました、ベージュのキャビアスキンの財布です。大事にしすぎてしまっており、2年ほど前に１週間ほど使用し、自宅保管していました。全体的には状態はいいと思いますが、角スレや、見えにくい部分で、側面の小銭入れにしていた箇所の折り重なる部分が9枚目のように黒くなっています。また、7枚目のように、6枚目のボタンの裏側が黒ずんでます。あと、小銭を入れてた部分は、使用に伴い少し黒ずんでます。かなり大切に扱ってたもので、手放すのは惜しいのですが、ご縁がある方にお譲りできたらと思います。申し訳ございませんが、値段交渉はご遠慮ください。