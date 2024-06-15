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ルイヴィトンLouis Vuitton ハート　バンドー
商品番号 O70534578751
商品名

ルイヴィトンLouis Vuitton ハート　バンドー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンバンドー柄は写真の通りです。鞄や首に巻くと可愛いです。あまり使ってないので、全体的に綺麗です。タグは巻く時に見えてしまうのが嫌で切ってしまいました。３枚目写真の一箇所のみほつれがあります。
http://narcologia.ru/goods/marshal287380.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement480899.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate206677.html

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