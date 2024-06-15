ルイヴィトンLouis Vuitton ハート　バンドー

ルイヴィトンバンドー柄は写真の通りです。鞄や首に巻くと可愛いです。あまり使ってないので、全体的に綺麗です。タグは巻く時に見えてしまうのが嫌で切ってしまいました。３枚目写真の一箇所のみほつれがあります。



Louis Vuitton MONOGRAM (ルイヴィトン モノグラム) スカーフ レディース 2023 SS(春夏)



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