エルメス　「カーニバル」ベネチア

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商品詳細
カーニバルの様子がおしゃれに描かれています、さすがです。生地模様には小さな楽器が散りばめられ織り込まれています。エルメスならではの色使いは見てるだけで元気が出ます とても華やかな柄いきなのに 気品があり手元にあるだけで心豊かに。引越しを機に出品致します。大切に使って下さる方にお譲りします。
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http://narcologia.ru/goods/moped369368.html
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