バーバリー　マフラー　ラムウール

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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます。バーバリーマフラーラムウール約114(フリンジ含まず)×20目立つ汚れや傷みなどはないかと思いますが、中古品となりますため、ご了承いただけます方、ご検討のほど、よろしくお願い致します。
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