百合子ウィッグ　くびれボブ　レミー人毛

ウィッグ長さ···ミディアムサイズSカラー···ブラウンレミー人毛人工頭皮最終価格です。これ以上は下げられません。先月、百合子ウィッグさんで購入し、医療美容師の美容院で産毛、もみあげのみカットしましたが、あたしにはベース的にちょっと短く、出品する事にしました。出品にあたりシャンプーをしております。着用は美容院時に1回、カットの間だけです。突然削除する場合があります。百合子ウィッグは毛量も髪質も本当に良く、数々ウィッグを購入しましたが、あたしは百合子ウィッグが一番良いと思っています！百合子ウィッグさんの価値がわかる方、ウィッグで悩んでいる方に購入して頂けたら嬉しいです



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