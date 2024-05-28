最新ゲーミングPC GALLERIA RTX 3090

新しいのを買うので出させてもらいます!製品仕様■Windows10Home64ビット■Officeなし■AMDRyzen73700X(3.6GHz-4.4GHz/8コア/16スレッド)■NVIDIAGeForceRTX309024GB■16GBDDR4SDRAM(PC4-25600/8GBx2/2チャネル)■512GBNVMeSSD■HDD無し■光学ドライブ無し■マザーボード標準オンボードHDサウンド■ガレリア専用SKケース(ATX)スタンダード(ガンメタリック)■1Gb対応LANポート×1（オンボード）■キーボード無し■マウス無し■220（幅）×440（奥行き）×480（高さ）mm■約14kg■ライゼン7搭載8コア16スレッドの圧倒的CPUパワーは、3DCG、ゲームなど過酷な使用にも余裕で対応。■NVIDIAGeForceRTX3090搭載■本体のみ※マウス・キーボード・モニターは付属しません。購入後の基本的な返品等クレームはあくまで中古品の為受け付けてませんので理解のある方のみよろしくお願いします＾＾



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