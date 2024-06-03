フォトプラスプレステージS

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タイプ···美顔器去年購入し数回使用した後に自宅保管していました。作動確認済みです。見たところ、目立った傷はないのですが、素人保管のため細かいところが気になる方はご遠慮下さい。説明書、箱揃っています。定価は99000円です。お値下げ交渉受け付けますが、大幅なお値下げは致しかねます。秋冬の乾燥肌やお顔の引き上げに効果的です！気になる方はぜひこの機会にどうぞ！