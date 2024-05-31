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カワサキ　Z900RS　純正リアショック
商品番号 F58973714927
商品名

カワサキ　Z900RS　純正リアショック
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類...ショックアブソーバー2022年式50周年記念モデルに付いていたものです。半年で約3,000km走り、社外品を取り付けたため不要となり出品します。定価52,360円です。値下げ交渉には応じかねます。他の場所でも販売しているため売り切れの際はご容赦下さい。#Kawasaki#50th#リヤショック#モノショック#リアサス#リヤサス#45014-1576
http://narcologia.ru/goods/Persia964088.html
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