カワサキ　Z900RS　純正リアショック

用品の種類...ショックアブソーバー2022年式50周年記念モデルに付いていたものです。半年で約3,000km走り、社外品を取り付けたため不要となり出品します。定価52,360円です。値下げ交渉には応じかねます。他の場所でも販売しているため売り切れの際はご容赦下さい。#Kawasaki#50th#リヤショック#モノショック#リアサス#リヤサス#45014-1576



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