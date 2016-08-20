30プリウス 前期 車高調 BLITZ DAMPER ZZR

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商品詳細
リアは抜けてませんが、フロントは確認できませんでした。固着も確認していません。質問されれば分かる範囲でお答えしますが、基本的には写真判断でお願いします。よろしくお願いします。写真にはありませんが減衰力調整ダイヤルも付属します。即購入可値段の相談があればコメント欄でおっしゃってください！検討します。
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