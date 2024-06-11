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VAB/VAG WRX STI/ WRX S4 ローダウンスプリング
商品番号 U38322419803
商品名

VAB/VAG WRX STI/ WRX S4 ローダウンスプリング
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Provaローダウンスプリング　31600TH1000　（中古）1年落ちの中古でWRXS4を購入時に付いてたもので、車高が純正より低く、私には運転しにくかったので、純正に戻したため、こちらのスプリングが余り出品しました。以下にホームページのこの商品詳細情報を記載します。ご参考までに。------------------------------------------------------------------------VAWRX専用に設定したスポーツ・スプリングセット■スポーツスプリングVA31600TH1000VAB/VAGWRXS4/WRXSTI専用各車専用に設定したスポーツ・サスペンションスプリングセットです。高品質のスプリング専用鋼材を使用し、さらに入念に後処理を行うことで、長期間使用しても経年劣化、いわゆるへたりや縮みが発生せず安心して使用できます。またスプリングの巻きピッチの狭い部分には、防音ラバーを標準装備、低速時に発生し易い接地音を低減させています。開発に当たり徹底的に実走行テストを行うことで、純正ダンパーとのマッチングに優れた最適なレートを設定、同時に充分なストロークを確保しながらローダウン量を決めています。優れた乗り心地とスポーティなハンドリングを味わう事ができ、適度な車高ダウンにより車両のルックスを引き締めます。\u003c仕様\u003e標準車高(比):Fr:353(-17)mm　　Rr:350(-12)mmS/Pレート:Fr:6.04kgf/mm　　Rr:6.45kgf/mm*スプリング単体の設計基準値※トップマウントの変形量により車高は変わります　スバルサービスマニュアル許容*±12mm程度----------------------------------------------------------------------用品の種類...スプリング対応車種メーカー...スバル
http://narcologia.ru/goods/shuttle257725.html
http://narcologia.ru/goods/troupe882711.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral217632.html スポーツスプリング VA | PRODUCTS | PROVA
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