専用HMS ホンダ PCX125/150esp JF56 SSB ブルー

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EBJ-JF56 2017年式 PCX125の諸元・スペック情報 | ウェビック EBJ-JF56 2017年式 PCX125の諸元・スペック情報 | ウェビック



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定価よりお買い得価格になっておりますので是非この機会にご購入お待ちしております。即納可能です●商品名：HMSホンダPCX125/150esp(JF56/JF28後期型/KF18/KF12)バイクマフラーSSBブルーカラーステンレス●適合車種：・PCX125esp(JF56/JF28後期型)・PCX150esp(KF18/KF12)※PCX125初期型には取付けできません。●商品説明：PCX125esp(JF56/JF28後期型)・PCX150esp(KF18/KF12)用アップタイプのマフラーです。サイレンサー部にブルーのグラデーションを施したステンレス製のマフラーです。●仕様：・材質：サイレンサー部、ステンレス製（ブルーグラデーション）、エキパイ部、ステンレスポリッシュ仕上げ・サイレンサー形状：90φ/筒長約300/出口60.5φ2Ｐカール（専用バッフル付属）・バッフル脱着可能2種類の音量をお楽しみいただけます。※説明書・マフラーガスケットは付属しておりませんが、取り付けに必要な部品は同梱されておりますので、すぐに取り付けができます。※他にもPCX用マフラー数種類ご用意しています。よろしければ、商品一覧からご覧ください。●付属品：・M8×45mmボルト×1・M8×55mmボルト×1・M8ナット×2・サイレンサーバンド×2・スプリング×2■注意■・弊社の商品は全て保安基準に適した仕様にはなっておりますが、政府認証試験は受けておりません。・マフラー音に関しまして、純正のもよりは音量は少し大きくなるようには作られております。また取り付ける車両の状態や運転の仕方によっても音質などは変化致します。・マフラーは使用条件により差異はありますが、長期間使用いたしますと、サイレンサーの内部の消音材（グラスウール）が劣化し、音量が大きくなる場合がありますので、その際は消音材を交換して下さい。消音材が交換出来ないタイプのサイレンサーは新品のサイレンサーと交換して下さい。・ガスケットに関しまして、本商品のご装着時には既存の純正ガスケットを引き続きご使用いただきますようお願い致します。