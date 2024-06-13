ホンダジャイロ マルチホイールスペーサー70ｍｍフラットボルト付 ...

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ホンダジャイロ用ＴＡ02、ジャイロキャノピーＴＤ01、ジャイロXＴＡ01、ジャイロUP６穴用マルチホイールスペーサー70ｍｍ（フラットホイール用ボルト付）社外4穴フラットホイールを装着する場合はこちらのスペーサーをお選び下さい。車等のホイールスペサー製作会社に造って頂いたスペーサーです。簡単取付け設計・アルミ製ＮＣ加工ミニカー改造申請書、取り付けボルト（ステンレス製純正タイプボルト6×6＝12本・ＡＴＶスチールホイール又はアルミフラットホイール用ボルト10ミリ・ネジピッチ1.25ボルト4×4＝8本）全て付属致します。ノーマルホイール６穴（ノーマルホイールのワイド化も可能）社外ホイールＰＣＤ１００・１１０マルチ対応※製造時の傷等御座いますのでご了承下さい。スペーサー取り付けは、ジャッキアップが必要です。不慣れな方は、なるべくプロ（バイクショップ等）の方にお願いしてください。取り付け時・取り付け後の公道走行はカスタム部品の為自己責任でお願い致します。＃ジャイロキャノピー＃ジャイロX＃ジャイロUP＃ワイドホイール＃ワイドタイヤ＃カスタム＃改造＃ミニカー登録＃ホイールスペーサー種類...その他