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最終値下げ！車検たっぷり早いもの勝ち　スクラムワゴン(エブリィワゴン OEM)
商品番号 C33866884741
商品名

最終値下げ！車検たっぷり早いもの勝ち　スクラムワゴン(エブリィワゴン OEM)
ブランド名 マツダ
特別価格 税込 92,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

車名：スクラムワゴン(エブリィワゴンOEM)形式：DG64W(DA64W)グレード：PZターボ　片側電動スライドカラー...ホワイトボディタイプ...軽自動車年式...平成19年式車検...令和6年10月燃料タイプ...レギュラー車走行距離...約115,000km(通勤で使用しているので伸びます)過給機：ターボミッション：4AT【その他】・ターボ・FR（二駆）・片側スライドドア(左側)・オートエアコン・Androidナビ　　　（走行中youtubeやNetflix見れます）・ETC・タイヤ8部山・フルセグ・バックカメラ・ドライブレコーダー・標準ルーフ【整備】・エンジンオイル交換　　3000km〜5000kmで実施【内外装】・年式相応の小傷や汚れはあります。　事故歴などはありません。【お取引き】・高額商品ですので事前現車確認をお願いします。・見落としがあるかもしれませんので、現車優先でお願いいたします。・基本的に現車確認→購入→名義変更→現車渡しでお願いします。・引き渡しは9月中旬ごろになります。・現車確認後多少の値引きは可能です。・ご希望でプラス5000円でスタッドレスつけます。滋賀県彦根市からの出品です。カラー···ホワイト
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