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レイジングサーフbox　新品 未開封 シュリンク付き　ポケセン産
商品番号 T49545403153
商品名

レイジングサーフbox　新品 未開封 シュリンク付き　ポケセン産
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケセンオンラインで当選したレイジングサーフ1boxです。段ボールから開封していません。新品未開封、シュリンク付きです。このままの状態でらくらくメルカリ便で発送致します。すり替え防止の為、購入後の返品はお受けしていません。#レイジングサーフ#ポケセン産#ポケカ#ポケモンカード#ポケモン種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックス
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