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商品詳細
ポケセンオンラインで当選したレイジングサーフ1boxです。段ボールから開封していません。新品未開封、シュリンク付きです。このままの状態でらくらくメルカリ便で発送致します。すり替え防止の為、購入後の返品はお受けしていません。#レイジングサーフ#ポケセン産#ポケカ#ポケモンカード#ポケモン種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックス
http://narcologia.ru/goods/injure654267.html
http://narcologia.ru/goods/recommended854090.html
http://narcologia.ru/goods/browse462391.html
レイジングサーフbox 新品 未開封 シュリンク付き ポケセン産
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