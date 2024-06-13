DIMOTIV GB350S エンジンスライダー　エンジンガード

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商品詳細
DIMOTIVのエンジンスライダーとマフラースライダーセットでの出品になります。新品で購入し1年くらい取り付けておりました。乗り換えのため出品です。立ちゴケなどの転倒はありません。写真で状態確認をお願い致します。■商品名カウルスライダー■メーカー名DIMOTIV■メーカー品番DI-FGMKS-HO-09■適合車種GB350'21-'23GB350S'21-'23■メーカー希望小売価格(税込)15,400円〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜【商品名】 DIMOTIVdi-es2-ho-02マフラースライダーGB350GB350SCB1100右【商品説明】 ・メーカー品番：DI-ES2-HO-02・商品名：マフラースライダー・材質：6061-T6高強度アルミ合金+POM（先端部)・適合車種：GB350'20-'21GB350S'20-'21CB1100右CB1100'10-'16右側6000円ほどで購入しました。#GB350S#エンジンスライダー#マフラースライダー#エンジンガード
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