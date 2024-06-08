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武川　27パイステアリングステム
商品番号 X14737810943
商品名

武川　27パイステアリングステム
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンキー27パイフロントフォーク用ステアリングステムです。仕様変更に伴い出品します。
http://narcologia.ru/goods/cowpox799439.html
http://narcologia.ru/goods/moisture152969.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement155699.html
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