大正製薬 リポビタンDX 90錠 2箱 新品未開封

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商品詳細
大正製薬リポビタンDXα90錠x2箱新品未開封10月購入■内容量90錠■賞味期限2025年9月(2箱とも同じ)■通常価格4,488円(1箱)宜しくお願い致します。#大正製薬#大正製薬リポビタンDX90錠
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