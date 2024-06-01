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50ml ブルー ドゥ シャネル オードゥ パルファム(ヴァポリザター)
商品番号 T16718122318
商品名

50ml ブルー ドゥ シャネル オードゥ パルファム(ヴァポリザター)
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 4,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げ。送料手数料込のため値下げはできません。■商品状態　購入時期：2023/7/1　残量：9割以上2.3回使いました。ほとんど減っていないので長くお使いいただけるかと思います。発送方法▷宅急便コンパクト梱包▷専用の箱にいれてプチプチ、opp袋にいてれ防水。台風の関係で商品破損や紛失を防ぐため、台風が去った後の発送になります。値下げ不可取り置き不可#ブルードゥシャネルオードゥパルファム_ヴァポリザター_#シャネル#ブルードシャネル
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