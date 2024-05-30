ヤンキーキャンドル 3個セット

YANKEECANDLEエレベーションジャー Sサイズ3個セットです。材質：ソイワックス配合パラフィン（一般的なロウソク原料）・天然抽出フレグランス配合寸法：幅74mm×長さ74mm×高さ74mm燃焼時間：約18～28時間（連続燃焼は3時間まで）質量：370g【ベルベットウッド】・暖かみのあるアンバーと甘い果実の花が咲き誇る、異国情緒あふれる豊かな森を散策するような香り。TOP:スパイス、ベルベットMID:ラン、プラム、ブラックベリーメルローBASE:エボニーウッド、アンバー【ダークベリー】甘く熟したブラックベリーにピオニーとムスクが混ざり合った、濃厚でやみつきになる香り。TOP:ブラックベリー、ムスクMID:ローズ、ピオニー、パチョリBASE:カシミヤウッド、アンバー【シトラス】レモンにほんのり松とユーカリをきかせた爽やかな香り。TOP：レモンゼスト、パインリースMID：クローブの芽、ユーカリBASE：パチョリ、シダー香りを楽しむ時にはキャンドルを蓋に乗せてお使いいただけます。こちらは恐らく船便になり、発送から到着まで1週間くらいかかるかもしれません。ご了承ください。購入から発送まではスムーズにいたします。3個なら値段は変わりません。現在の在庫がベルベットウッド2シトラス4ダークベリー2#ヤンキーキャンドル#アロマキャンドル#クリスマスキャンドル#クリスマス雑貨



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